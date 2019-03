L´Ajuntament de Girona penja una nova pancarta on es llegeix «Llibertat d´expressió»

L'Ajuntament de Girona va retirar ahir a la tarda la pancarta a favor de la llibertat dels presos i la va substituir per una altra on es pot llegir «Llibertat d'Expressió». La Junta Electoral de Zona va desestimar el recurs que havia presentat el consistori i el va obligar a retirar la pancarta que s'exhibia, tot donant-li fins a les dotze de la nit per a fer-ho efectiu. L'Ajuntament va decidir no esgotar el termini i cap a les sis de la tarda va canviar la pancarta que demanava la llibertat dels líders independentistes per una altra que reivindica la llibertat d'expressió i que ja s'havia exhibit la campanya electoral del 21 de desembre de 2017.

Igual que altres ajuntaments

D'aquesta manera, l'Ajuntament de Girona s'ha sumat als diversos ajuntaments catalans que, bé sigui perquè se'ls ha denunciat davant les juntes electorals, bé sigui per iniciativa pròpia, han despenjat les pancartes en suport als presos; en alguns casos, substituint-les també per altres cartells –alguns, imaginatius– o símbols (com ara flors grogues).

Un dels que ho va fer, per exemple, va ser el veí ajuntament de Salt, que va retirar la pancarta sobre la llibertat dels presos aquest dijous, després que ho hagués ordenat també la junta electoral de zona. En aquest cas, Salt va apostar per canviar-la per un altre cartell on es llegeix «Llibertat», sense especificar res més.

En canvi, Port de la Selva ha estat més original, i des de dijous al balcó consistorial es pot veure un cartell que posa «Llibertat peixos pacífics».