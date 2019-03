Torra acata el veto de la JEC però instal·la un nou cartell sense llaç

El president català, Quim Torra, va decidir penjar ahir al migdia una nova pancarta al balcó del Palau de la Generalitat, amb el lema «Llibertat d'opinió i expressió. Article 19 de la Declaració Universal de Drets Humans».

La pancarta va ser penjada cap a les 15.05 hores per personal del Palau de la Generalitat, després que cap a les 12.30 hores dos operaris en retiressin una altra a favor de «presos polítics i exiliats», amb un llaç blanc i una franja vermella.

Aquesta operació es va realitzar, segons fonts del Govern, després que agents dels Mossos d'Esquadra acudissin a Palau a notificar que hi havia una ordre de la Junta Electoral Central (JEC) per retirar els símbols sobiranistes dels edificis públics de l'administració catalana abans de les 15 hores d'ahir.

A la resta d'edificis dels departaments de la Generalitat es va anar retirant aquesta simbologia al llarg del matí sense necessitat que intervinguessin els Mossos.

En paral·lel, en un comunicat fet públic quan es retirava la pancarta de Palau, Torra va anunciar el seu propòsit de presentar, aquest mateix divendres, un recurs contenciós administratiu contra la decisió de la JEC demanant la suspensió «immediata» dels seus acords.

Fonts de la Generalitat van precisar que el recurs es presentarà davant el Tribunal Suprem i que en ell s'urgiran mesures cautelars per paralitzar l'efecte de les resolucions de la JEC. A més, Torra presentarà la setmana que ve una querella contra la JEC per presumpta prevaricació.

Conselleries d'ERC com la de Vicepresidència i Economia van ser les primeres en treure el llaç blanc situat des de dijous. Aquestes mateixes fonts van assenyalar que la pancarta amb el llaç blanc l'ha retirat, per iniciativa pròpia, personal de la mateixa conselleria. En paral·lel, en un comunicat fet públic quan es retirava la pancarta del Palau de la Generalitat, Torra va anunciar el seu propòsit de presentar, aquest mateix divendres, un recurs contenciós administratiu contra la decisió de la JEC demanant la suspensió «immediata» dels seus acords.

El president català va expressar, en el comunicat, que no deixarà de defensar «la llibertat d'expressió amb totes les conseqüències que hagi d'assumir», malgrat que el cartell del balcó del Palau de la Generalitat hagi estat ja retirat.

Va manifestar, també, que les resolucions de la JEC són «manifestament injustes, perquè són arbitràries».



Els Mossos inspeccionen escoles

Els Mossos d'Esquadra van entrar ahir a diversos edificis públics, entre ells escoles, per comprovar que no hi hagi llaços grocs, en compliment de les instruccions de la Junta Electoral Central (JEC) que ordena retirar la simbologia independentista. Entre els edificis registrats, els Mossos van entrar en diverses escoles catalanes, com l'Institut Pompeu Fabra de Badalona, on no van trobar cap símbol independentista.

El portaveu de Ciutadans (Cs) al Parlament, Carlos Carrizosa, va considerar ahir que la retirada de la pancarta amb un llaç blanc que hi havia a la façana del Palau de la Generalitat «és un triomf de Ciutadans», i va demanar que siguin retirades també en els ajuntaments catalans. Segons Carrizosa, «al final ha hagut de ser Cs davant la JEC qui ha aconseguit que la neutralitat dels edificis públics torni a ser la normal en una democràcia». Va destacar que «estem en període electoral i no podíem consentir que els edificis públics semblessin la seu d'ERC, de JxCat, d'Òmnium o de l'ANC».