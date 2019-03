Jaume Alonso-Cuevillas: Això és imparable, Catalunya serà independent abans de 8 anys

L'advocat de Puigdemont i candidat del PDeCAT al Congrés per Girona, Jaume Alonso-Cuevillas, posa data la independència de Catalunya. En una entrevista amb Diari de Girona, assegura que Catalunya serà una república abans no es resolgui el recurs que presentaran al Tribunal Europeu de Drets Humans contra la sentència del judici del procés. "El recurs es resoldrà en 6-8 anys", assegura Alonso-Cuevillas

"Això és imparable", afegeix referint-se al camí cap a la república, tot i advertir que "pel camí patirem molt", ja que "la repressió s'incrementarà". En la mateixa entrevista, l'advocat augura que els líders independentistes no seran condemnats per rebel·lió sinó per conspiració per a la rebel·lió, amb una "condemna d'entre 8 i 12 anys de presó".

Alonso-Cuevillas ha estat avui al costat de Carles Puigdemont en un acte a la presó de Neumünster quan es compleix un any de la seva detenció a Schleswig-Holstein, a Alemanya.

L'advocat ha explicat que "gràcies al suport de molts voluntaris anònims" tot el procés del judici de l'1-O es traduirà a "diversos idiomes", incloses les intervencions de magistrats, advocats i testimonis.

Segons ell, l'objectiu serà posar aquestes traduccions "a disposició de la comunitat internacional" perquè juristes, polítics i mitjans d'arreu del món "puguin tenir coneixement" de "la vulneració de drets que està passant a Espanya" amb el judici contra els líders independentistes pel referèndum de l'1-O i la declaració d'independència.

"Aquest és el judici més important en la història judicial d'Espanya i un dels més importants d'Europa", ha assegurat Alonso-Cuevillas