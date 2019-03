Puigdemont visita la presó de Neumünster un any després de la seva detenció

L'expresident Carles Puigdemont ha visitat aquest dilluns al matí la presó de Neumünster quan es compleix un any de la seva detenció a Schleswig-Holstein, a Alemanya. El líder de Junts per Catalunya ha entrat al centre penitenciari per donar un centenar de llibres d'autors catalans traduïts a l'alemany. Puigdemont va estar reclòs durant 12 nits en aquesta presó, del 25 de març al 6 d'abril del 2018, i ha decidit tornar-hi per fer un lliurament del centenar de llibres per a la biblioteca de la presó. Després de la visita, farà una atenció als mitjans just davant del centre acompanyat dels seus advocats, Gonzalo Boye i Jaume Alonso-Cuevillas.