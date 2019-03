Un tinent del 20-S diu que Jordi Sànchez portava la «veu cantant» de la seguretat

El tinent de la Guàrdia Civil responsable de la comitiva judicial del 20-S a Economia ha assegurat que l'exlíder de l'ANC, Jordi Sànchez, "portava la veu cantant" de la seguretat de la concentració i exercia "poder sobre la massa". A més, l'ha acusat de no acceptar cap de les peticions que se li van fer des de la Guàrdia Civil, com el fet d'apartar quatre metres la manifestació de la porta per poder entrar els detinguts. També ha afirmat que des de dos quarts d'onze del matí els Mossos sabien que hi havia armes als cotxes perquè ell mateix li comunica a la intendent Laplana. Sobre la intendent, ha afirmat que en tot moment es va mantenir "en segon pla acatant les ordres de Sànchez". "Des de dos quarts d'onze allò era una bogeria i ja dic que no portin els detinguts", ha manifestat el tinent C57393S que assegura que a aquella hora ja hi havia gent pujada als cotxes de la Guàrdia Civil.