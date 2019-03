Un exdiputat alemany que estava l'1-O defensa l'actitud «no violenta» dels ciutadans

Un exdiputat de l'SPD de la regió alemanya de Renània del Nord, Bernhard von Grünberg, que va estar present l'1-O a Catalunya ha assegurat que l'actitud dels ciutadans durant la jornada del referèndum "no era violenta ni agressiva" i que la van mantenir tot la "percepció d'amenaça" i la "intimidació" policial. Una actitud, ha dit que, valora de forma "positiva" i que no "aprecia" a Alemanya. Von Grünberg ha declarat com a testimoni a petició de les defenses d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi Cuixart i ha explicat que aquell dia va visitar cinc centres de votació. L'exdiputat ha relatat com va ser "testimoni" de com la policia va "irrompre" a un dels locals, "trencant les portes", i que van comprovar com a l'Escola Ramon Llull es van llençar pilotes de goma. L'exdiputat ha assegurat que les despeses del viatge se les va pagar ell "íntegrament" per garantir la seva "independència", i que va venir per una motivació "personal" i "en cap cas" per fer una observació internacional o validació de resultats.