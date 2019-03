Torra respon la JEC amb una altra querella, per prevaricació

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat aquest dimecres una querella per prevaricació contra la Junta Electoral Central (JEC). A través d'un comunicat, el president ha avisat que portarà el cas de la prohibició de llaços grocs en edificis de la Generalitat "allà on calgui si el Regne d'Espanya no vol investigar els fets". Un dels principals arguments que esgrimeix la querella de Torra és que no pot haver comès un delicte de desobediència mentre no s'hagi resolt la sol·licitud de mesures cautelars i ha afegit que la JEC "anava modificant les mesures ordenades en funció de les al·legacions". D'altra banda, sobre la querella que també avui dimecres ha presentat la Fiscalia Superior de Catalunya contra ell pel mateix tema, Torra ha considerat que és una demostració que "la repressió no s'atura".