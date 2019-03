Borrell perd els nervis davant un periodista alemany: «Faci les preguntes correctes i deixi'm parlar»

El ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol, Josep Borrell, va intentar aturar en diverses ocasions una entrevista al programa 'Conflict Zone' del canal en anglès de la televisió alemanya DW, i va acusar el seu entrevistador de fer preguntes "manipulades". "Pari, si continua així jo paro l'entrevista. No m'està interrogant, m'està entrevistant, i està fora de lloc. Faci les preguntes correctes i deixi'm parlar", assegura Borrell després d'acusar al presentador de "no saber res" del cas de l'1-O i d'enfrontar-s'hi per l'empresonament preventiu de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. "Pari, està mentint contínuament", li reclama en un altre moment, parlant de reformar la Constitució. El programa, però, ha emès tota l'entrevista, amb els talls de Borrell inclosos.





La entrevista no tiene desperdicio. Me cuesta creer que Borrell conociese el formato del programa, porque se le ve bastante fuera de sí. No sale demasiado bien parado de la charla pic.twitter.com/skTcaJ4K9r — Andreu Jerez (@AndreuJerez) 27 de març de 2019