La Fiscalia es querella contra Torra per desobediència per no treure els llaços

La Fiscalia Superior de Catalunya va presentar una querella per desobediència contra el president de la Generalitat, Quim Torra, al qual acusa de desoir l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar els llaços grocs i pancartes en suport als polítics presos dels edificis de la Generalitat.

La querella sosté que Torra va desatendre «reiteradament» les ordres de la Junta Electoral quan va mantenir la simbologia «partidista», la qual cosa segons l'opinió de la Fiscalia revesteix «especial gravetat quan incideix directament en el dret de participació política de la totalitat de la ciutadania, que ha de ser tutelat i preservat».

La Fiscalia afegeix en la seva querella, presentada davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el president català va desatendre «conscient i deliberadament» el requeriment «clar i exprés» emès per la Junta Electoral.



«Encoberta o simbòlica»

Segons el ministeri públic, el president català, «encara que fos de manera encoberta o simbòlica», va mantenir els «elements objecte del requeriment» en edificis de la Generalitat, a través de «cartells, imatges, figures, fotografies i simbologia en general de la mateixa naturalesa ideològica i partidista, representativa únicament dels postulats d'una part de la societat».

Una vegada rebuda la querella, el TSJC va designar ponent de la mateixa al magistrat Carlos Ramos -a qui li ha correspost per repartiment-, perquè l'estudiï abans que la sala d'admissions resolgui si la investiga.

Després de rebre l'ultimàtum de la Junta, el passat 18 de març, Torra va anunciar que seguiria les recomanacions del Síndic de Greuges sobre l'assumpte i, dijous passat, va substituir la pancarta a favor dels polítics presos del Palau de la Generalitat per una altra amb el mateix missatge, però amb un llaç blanc amb una franja vermella, en comptes de groga.

Això va motivar una nova resolució de la Junta Electoral, que va acordar portar el cas a la Fiscalia, ordenar als Mossos retirar els símbols de suport als polítics presos i obrir un expedient sancionador al president català.



La resposta de Torra

El president de la Generalitat, Quim Torra, va presentar ahir la querella que havia anunciat contra la Junta Electoral Central (JEC) per presumpta prevaricació i va replicar a la querella de la Fiscalia en contra seu denunciant que en l'Estat «la repressió no para».

Torra va anunciar la seva querella davant el Suprem contra la JEC per prohibir llaços grocs en edificis públics i a la vegada ha valorat, a través d'un comunicat, la querella que va presentar contra ell la Fiscalia Superior de Catalunya per desobeir l'ordre de l'organisme electoral.

«Queda clar que la repressió no para» i que l'Estat «és incapaç de tolerar la discrepància política», ha valorat Torra, qui ha promès mantenir-se «sempre ferm en la defensa dels drets civils, socials i nacionals», entre ells «la llibertat d'expressió», que és «baluard de la democràcia», va afegir.

Torra va avançar que, davant la querella de la Fiscalia, presentarà els recursos i al·legacions pertinents, encara que ha puntualitzat: «Com en el cas del judici al procés, no ens defensarem de res, sinó que acusarem l'Estat de la seva involució democràtica».

Sobre la seva querella contra la JEC, Torra va indicar que, si el Suprem la desestima, portarà el cas «fins on calgui». La querella és per una presumpta comissió d'un delicte de prevaricació administrativa per part dels membres de la JEC, que, segons el text, eren coneixedors de què dictaven «una resolució no adequada a dret i, tot i saber que la mateixa resultava impossible d'acatar, van decidir adoptar tal decisió». En la querella es denúncia que les resolucions de la JEC «disten molt de ser ajustades a dret, sent el seu contingut totalment aleatori i arbitrari, atès que el mateix es modifica a cadascuna d'elles, trencant, per tant, la regla d'exhaustivitat que és necessària en aquells supòsits en els que, com aquí, es limiten drets fonamentals».



Retiren el llaç groc de Londres

La delegació de la Generalitat a Londres va retirar del seu balcó el llaç groc del procés sobiranista, segons allò acordat pel Govern d'acord amb l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) espanyola, va confirmar ahir a EFE una portaveu.