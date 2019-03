On és la Janet? Quinze dies sense notícies d´una dona de 39 anys

Fa dues setmanes que no se sap res de Janet Jumillas, la dona de Viladecans mare de dos fills, de 6 i 8 anys, que va desaparèixer en estranyes circumstàncies. Ahir a la nit, família, amics i veïns de Janet es van reunir davant l'ajuntament d'aquesta localitat, per a demanar la col·laboració ciutadana per trobar-la. Els familiars estan convençuts que no ha desaperegut voluntàriament. De fet, tot indica que és així. "Estic aquí a Cornellà (de Llobregat), ara quan surti d'aquí t'aviso, val? Mitja hora o així...". És un missatge de veu que va enviar a un familiar el dia de la desaparició. Els Mossos han investigat l'entorn de la dona per intentar trobar algun indici que expliqui la desaparició.