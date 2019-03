La Junta Electoral prohibeix a TV3 expressions com ´exili´ o ´presos polítics´

La Junta Electoral prohibeix a TV3 expressions com ´exili´ o ´presos polítics´

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha instat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que els seus mitjans TV3 i Catalunya Ràdio "s'abstinguin" de fer referència al judici contra els líders independentistes que se segueix al Tribunal Suprem com a "judici de repressió". En resposta a una queixa de Ciudadanos, la Junta també considera que la utilització en espais informatius d'expressions "clarament identificables amb el missatge electoral de determinades opcions polítiques" com 'exili' o 'presos polítics', ha estat contrària a la Llei orgànica del règim de les eleccions generals (Loreg). Per això resol que aquests mitjans "han d'abstenir-se" de dur a terme pràctiques informatives "que s'apartin injustificadament de la legalitat vigent".

D'altra banda, Ciudadanos també demanava que TV3 i Catalunya Ràdio es retractessin per haver fet servir aquestes expressions. La Junta Electoral Provincial de Barcelona, però, desestima aquest extrem.

Expedient sancionador

La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenat l'obertura d'un expedient sancionador als responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (TV3 i Catalunya Ràdio) per vulnerar "el pluralisme polític i social" i la "neutralitat informativa" que exigeix la Llei Electoral en el tractament de la manifestació independentista de Madrid.

Estima així el recurs presentat per Ciutadans contra la cobertura que tots dos mitjans van dispensar a la manifestació que va tenir lloc el passat dia 16, a la qual van acudir dirigents polítics catalans, entre ells el president de la Generalitat, Quim Torra, i un dels seus antecessors, Artur Mas.

A banda d'ordenar a la Junta Electoral de Barcelona que obri un expedient sancionador, exigeix "mesures compensatòries" a la Corporació.

En concret, reclama "un temps de cobertura de dues hores" per a totes aquelles formacions polítiques que van obtenir representació al Congrés dels Diputats després de les eleccions del juny del 2016 i que "no van donar suport a aquesta manifestació".

Aquestes dues hores de cobertura hauran de donar-se en "igual franja horària" de la retransmissió denunciada, és a dir, de la manifestació, que va abraçar la tarda del dia 16.

I a més "es distribuiran en proporció a la representació parlamentària obtinguda".

En aquests comicis, a Catalunya, En Comú Podem va ser la força amb més diputats, pel davant d'ERC, CDC (actual PDeCAT), PSC, PP i Cs. La manifestació de Madrid va tenir el suport dels grups independentistes.

En estimar el recurs, la Junta Electoral Central revoca l'acord que havia adoptat sobre això la Junta de Barcelona "per entendre que la cobertura informativa proporcionada" per la Corporació "va vulnerar els principis de pluralisme polític i neutralitat informativa" que recull la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) en el seu article 66.

L'acord adoptat per la Junta en la seva reunió d'ahir, encara que ha transcendit aquest dijous, insta a més la Corporació que "durant la resta del període electoral compleixi de forma escrupolosa" les esmentades exigències, i encarrega a la Junta de Barcelona "vetllar" perquè així ocorri.

L'obertura d'expedient sancionador als responsables de la Corporació és recurrible davant la Junta Electoral i davant la Sala tercera del Tribunal Suprem en el termini de dos mesos des de la notificació.

En la seva argumentació, la JEC considera que la manifestació "té una indubtable incidència electoral", d'una banda perquè va ser convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural i totes dues entitats "notòriament" s'identifiquen amb algunes de les formacions que concorren a les eleccions.

D'altra banda, entrant en la finalitat de la manifestació, la JEC entén que és "legítim" donar suport als polítics que estan sent jutjats actualment al Suprem i "mostrar el seu desacord" amb la presó preventiva en la qual es troben, però també veu que es tracta d'una finalitat "indubtablement partidista".

Constata la Junta que la cobertura de la Corporació de mitjans catalans va tenir "incidència electoral", i assenyala que aquesta conclusió no obeeix només a la "retransmissió en directe i de forma íntegra d'aquest acte durant més de dues hores", sinó també al "desplegament de mitjans", entre els quals destaquen les entrevistes efectuades o el format fet servir.

Tant TV3 com Catalunya Ràdio, afegeix la JEC, van donar informació de la manifestació de "manera contínua i gairebé exclusiva tant en el seu canal general com en l'específic de notícies 3/24" fins al "punt de concentrar" a l'acte de Madrid "tota la informació política" d'aquella jornada.

L'òrgan que arbitra els conflictes electorals no entra en la cobertura que també van donar mitjans privats ja que no estan subjectes al principi de neutralitat informativa dels públics; descarta, a més, comparar la cobertura dels mitjans catalans amb la de TVE i el seu Canal 24 Hores ja que no coincideixen ni "les característiques" ni "el format". EFE