Donen per mort al patriarca dels ossos del Pirineu

L'equip PirosLife, coordinat per la Generalitat, considera que el vell ós Pyros, pare i avi de la majoria dels óssos del Pirineu, ha mort en no tenir notícies d'ell des de principis d'abril de 2017, quan va ser fotografiat a Aran per última vegada.

"Amb 29 anys, uns 80 dels humans, i després d'aquest temps sense rastres, l'equip del PirosLife el considera mort", ha assegurat aquest divendres en un comunicat la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Coincidint amb l'inici de la sortida de la hibernació de molts dels óssos que habiten els Pirineus, l'equip del projecte PirosLife ha fet balanç del 2018, any en què en total s'han detectat 40 exemplars al Pirineu de França, Aragó, Navarra i Catalunya, tres menys que el recompte inicial de 2017.

Entre la quarantena d'exemplars detectats en 2018 hi ha cinc de primer any nascuts el 2018, de les femelles Nheu --amb tres cadells--, i Chataigne --amb dos, dels quals un va morir--.

Els tres óssos que han desaparegut durant el 2018 són un cadell de Chataigene, l'ós Gribouille, del qual no hi ha rastres des del 2016, i el mascle Pyros.



Mascles dominant

Pyros ha estat el mascle dominant al Pirineu durant més de 20 anys i els seus descendents sumen 55 exemplars, dels quals 30 són fills directes.

Per trencar amb la dominància reproductora de Pyros i aportar variabilitat genètica en la població d'óssos dels Pirineus, el 2016 la Generalitat va alliberar a Goiat, un ós jove provinent d'Eslovènia, perquè els óssos balcànics, del sud d'Escandinàvia, i els del sud i sud-oest d'Europa pertanyen a una única línia genètica.

De moment, l'ós Goiat, que porta un collaret GPS que permet monitorar els seus moviments, a hores d'ara de març continua hivernant.

A més de Goiat, hi ha tres mascles no emparentats amb Pyros: Nere (d'estirp eslovena, natiu de l'Aran, i que ha tornat del Pirineu occidental), el seu fill Canellito (de mare pirinenca, també provinent del Pirineu occidental) i Cautxú (l'únic descendent conegut del mascle Balou).

El seguiment dels óssos del Pirineu és una de les accions incloses en el projecte PirosLife de consolidació de la població als Pirineus centrals, on hi ha un equip de vuit persones que segueixen els rastres biològics (pèls i defecacions) dels plantígrads, i agafen mostres i les analitzen, per valorar l'evolució de la població, amb el suport dels agents rurals.



Càmeres i pèls

També realitzen itineraris per trobar empremtes, en els quals hi ha col·locats trampes de pèls per agafar mostres sistemàticament i a més es fa seguiment amb sistemes automàtics de fotografia i vídeo, amb 39 càmeres a Catalunya, 45 a França i 22 a Aragó.

La Generalitat coordina el projecte PirosLife de consolidació d'óssos al Pirineu, en què també participen el Consell General d'Aran, Forestal Catalana SA, la Universitat de Lleida (UdL) i la Fundació Ós Bru.