Rufián diu que si el PSC guanya a Catalunya el 28-A també «guanya Cs»

Gabriel Rufián, diputat al Congrés i número 2 d'ERC a les eleccions del 28-A, adverteix que si el PSC guanya a Catalunya també ho farà Ciutadans. Rufián ha advertit que hi ha dos fronts "nocius", però matisa que el de la dreta espanyola -PP, Vox i Cs- és "fictici" perquè, en la seva opinió, no suma, mentre que el front preocupant que suposa un "perill real" és el de PSOE i Cs. A partir d'aquí, Rufián situa ERC com una formació decisiva per impedir-ho. El republicà fet aquestes declaracions aquest dissabte al migdia durant un acte de precampanya d'ERC a Vilanova i la Geltrú. Les seves primeres paraules s'han dirigit a Vox, amb motiu de la manifestació a Barcelona convocada per la formació d'ultradreta. "Com ja us van dir els nostres avis fa vuitanta anys enrere, ens tindreu enfront, feixistes!".