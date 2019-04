Torra: «Ens hem de conjurar per impedir l´avenç del racisme i la xenofòbia»

Els grups parlamentaris han signat aquest dilluns un acord "per a un debat responsable sobre la immigració i contra el racisme i la xenofòbia", en un acte que ha comptat amb la presència d'una cinquantena d'entitats a l'Ars Santa Mònica de Barcelona. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat conjurar-se "per impedir l'avenç de la discriminació, el racisme i la xenofòbia". Després de les paraules dels grups i d'algunes entitats, i de la lectura i signatura del document, Torra ha volgut posar en valor el fet d'haver pogut fer l'acord davant la proximitat de les eleccions i enmig d'un ambient de "dialèctica partidista". Ha destacat el fet que l'acord abordi "una qüestió tant decisiva com la immigració, el racisme, la xenofòbia i la discriminació", el que considera "un compromís necessari i fonamental per la cohesió social i la convivència" i "un dels grans consensos de país" davant els quals no es poden "estalviar esforços", ha dit.