El TC determina que el ple del 6 i 7 de setembre de 2017 va vulnerar drets dels diputats

El Tribunal Constitucional ha sentenciat que durant el ple del Parlament del 6 i 7 de setembre de 2017 es van vulnerar drets dels diputats. Cs va denunciar diversos acords de la Mesa i la Junta de Portaveus de la cambra catalana que van facilitar la tramitació de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica i ara el TC els ha donat empara i ha determinat que es van vulnerar els drets a "exercir les funcions representatives". La diputada de Cs Lorena Roldán ha celebrat aquest dimarts la resolució i que s'hagi constatat que els grups independentistes i la Mesa "van retorçar de manera fraudulenta el reglament per poder saltar-se la Constitució i trepitjar milions de catalans".

El ple del TC ha concedit l'empara sol·licitada per Cs en entendre que els acords que es van prendre aquells dies van vulnerar els seus drets i recorda que les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica ja van ser declarades inconstitucionals. L'alt tribunal considera que la negativa de remetre els textos al Consell de Garanties Estatutàries perquè emetés un dictamen va afectar "el nucli de la funció representativa parlamentària". També esgrimeix que ambdues lleis es van dur a votació alterant l'ordre del dia de ple sense que "hagués culminat la seva tramitació legislativa prèvia" i argumenta que si es permetés aquest procediment, pel qual només cal el vot de la majoria, per dur normatives al ple, s'estaria vulnerant la capacitat decisòria de la resta de grups i, per tant, de les minories.

La sentència arriba en ple judici de l'1-O al Tribunal Suprem, on l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha defensat que va complir el reglament en el desenvolupament dels plens que han motivat la sentència.