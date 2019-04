Un terratrèmol de grau 4,3 es deixa sentir a diversos punts de Catalunya

Un terratrèmol de grau 4,3 a l'escala de Richter amb epicentre a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, s'ha deixat sentir a diversos punts de Catalunya. Protecció Civil confirma que s'ha notat a l'àrea metropolitana de Barcelona, i a través de les xarxes socials s'han publicat testimonis a Valls, Blanes o Mataró, entre d'altres.

El fenomen sísmic ha tingut lloc cap a dos quarts de sis de la tarda aproximadament, i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya situa el punt central del moviment en un triangle format pels municipis d'Alins, Farrera i la Guingueta i Jou. De moment no hi ha constància que el terratrèmol hagi causat danys, però Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla Sismicat.

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya indica que el terratrèmol ha estat "àmpliament percebut" a gran part de Catalunya, i que ha estat seguit de "nombroses rèpliques" de magnitud inferior.

També estableix un mapa de percepció del sisme amb una primera zona, a l'Alt Urgell, on ha estat fortament percebut, una segona, a les comarques de l'entorn, on ha estat percebut parcialment, i una tercera, ja arribant a l'àmbit metropolità i a les comarques del nord del Camp de Tarragona, del nord de Ponent i de l'oest de les comarques gironines on ha estat poc percebut.

Mapa de l'Institut Cartogràfic de Catalunya que mostra una simulació d'intensitats percebudes

D'altra banda, el telèfon 112 ha rebut més d'una trentena de trucades informant de la percepció d'aquest sisme.