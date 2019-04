El TSJC investiga Torra per desobediència en no retirar els llaços grocs a temps

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va admetre a tràmit la querella de la Fiscalia contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per presumpta desobediència per no acatar l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar els llaços grocs i les estelades dels edificis públics.

En una interlocutòria recollida per Europa Press, la Sala Civil i Penal declara la seva competència per conèixer la querella presentada per la Fiscalia Superior de Catalunya el 27 de març i designa instructor del procediment el magistrat Carlos Ramos.

El tribunal recorda que, en la seva querella, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, va acusar Torra d'un presumpte «delicte de desobediència a resolucions judicials o a decisions o ordres de «l'autoritat superior», comès per una autoritat o funcionari públic». I va assenyalar que el president va incomplir «conscientment, obertament i reiteradament el que va decidir la Junta Electoral Central (JEC)» en dos acords del 11 i el 18 de març en els quals ordenava la retirada de banderes no oficials i símbols partidistes de qualsevol edifici públic de la Generalitat.

La querella també indicava que la JEC va dictar un nou Acord el 21 de març del 2019 en el qual, després de constatar el «flagrant incompliment» de les ordres, va decidir requerir al conseller d'Interior, Miquel Buch, que ordenés als Mossos d'Esquadra retirar els símbols.

A més, la JEC va enviar documentació a la Fiscalia General de l'Estat (informació adjuntada a la querella contra Torra) amb informes de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional i comunicacions de la Delegació del Govern espanyol en els quals es detallaven els edificis que van mantenir els símbols fins al 21 de març.

El portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, va expressar ahir la seva solidaritat amb el president de la Generalitat, Quim Torra, davant de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'admetre a tràmit una querella contra ell per presumpta desobediència per no retirar els llaços grocs. La líder de Ciutadans a Catalunya i candidata a les generals, Inés Arrimadas, ho considera «un bany de realitat per a Torra i el separatisme».