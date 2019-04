Vídeo: la picabaralla de Costa i Arrimadas al Parlament

Cs ha registrar aquest dimecres una queixa dirigida a la Mesa del Parlament en què lamenta la picabaralla entre el vicepresident primer de la cambra, Josep Costa, i la líder de seu grup, Inés Arrimadas, i demana que la moderació del debat parlamentari sigui imparcial i se cenyeixi al reglament. El text reclama que es garanteixi "la igualtat de tots els diputats en exercici de la seva condició de representants polítics". Costa i Arrimadas s'han enganxat quan la diputada taronja ha retret al president, Quim Torra, els seus textos "xenòfobs" d'abans d'arribar a la Generalitat i ell, que en aquell moment presidia el ple, li ha cridat l'atenció.

Li ha demanat que mantingués "un capteniment de respecte" cap a Torra i això ha provocat la protesta d'Arrimadas i del vicepresident segon del Parlament, José María Espejo-Saavedra (Cs), que ha estat cridat a l'ordre per Costa. Davant d'aquesta interrupció, Arrimadas ha puntualitzat que no estava qualificant Torra sinó que "és Torra que ens ho ha dit a nosaltres". El portaveu taronja, Carlos Carrizosa, ha pres la paraula per titllar de "censura" la decisió de Costa i el president del Parlament, Roger Torrent, quan ha tornat al ple, ha dit que revisaran com s'aplica l'acord per garantir la cordialitat i el respecte entre diputats.

La queixa de Cs recorda que una de les funcions del Parlament és controlar el Govern i no a l'inrevés, per la qual cosa expressa sorpresa perquè "la persona que hauria de vetllar per la neutralitat i el bon funcionament dels debats parlamentaris exerceixi les seves funcions de manera arbitrària i faci de portaveu de Torra". També assegura que Costa "ha actuat de manera arbitrària ometent la seva obligació de paralitzar el cronòmetre", la qual cosa hauria minvat el temps de què ha disposat Arrimadas. No obstant això, Torrent ha concedit temps extra a la dirigent taronja perquè acabés la seva intervenció.