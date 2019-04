En directe: El judici al procés

10.04 h

Forcadell, Bassa i Cuixart no demanaran la llibertat com els presos que són candidats

10.40 h

Molinero sosté la tesi de López i diu que De los Cobos «no va qüestionar» els binomis de Mossos

Les defenses de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'exconsellera Dolors Bassa no demanaran la llibertat dels seus representats. Cap d'ells concorre a les eleccions al Congrés i Senat del 28 d'abril ni tampoc a les municipals i europees del 26 de maig. En canvi, qui sí que s'ho planteja és el lletrat de l'exconseller Joaquim Forn, Xavier Melero, ja que és cap de llista a les municipals a Barcelona. Fonts de la seva defensa expliquen que esperen a conèixer els escrits presentats per l'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull (ho va fer ahir a la tarda) i el que presentarà properament el lletrat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde. Llavors, decidirà si s'adhereix a la petició.El comissari Joan Carles Molinero ha confirmat la tesi que va exposar dimecres l'exnúmero 2 de Trapero, el comissari Ferran López, sobre el paper dels Mossos l'1-O. Ha coincidit en afirmar que la decisió d'enviar un binomi de mossos als 2.300 punts de votació va ser proposta dels mossos però que va comptar en tot moment amb el vistiplau del coordinador del dispositiu, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos. "No el va qüestionar en cap moment", ha manifestat Molinero, que sosté que el pla va comptar amb la "complaença i acceptació" de Pérez de los Cobos. També, en la línia de López (que assistia a totes les reunions de coordinació amb el coronel), ha explicat que van acordar que la primera actuació la feien les parelles de mossos i que, si no se'n sortien amb la mediació, havien de cridar en primer moment unitats d'ordre públic de Mossos i, posteriorment, es preveia una tercera fase quan ja es requeria suport a les unitats de Guàrdia Civil i CNP.