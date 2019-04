La Generalitat treballa en l'elaboració d'un protocol per aturar el top manta

La Direcció General de Comerç de la Generalitat està definint un protocol d'actuació entre administracions i organitzacions empresarials per plantar cara al top manta i evitar la proliferació de venedors. Així ho va avançar la responsable d'aquesta àrea, Montserrat Vilalta, durant la IV Jornada sobre el fenomen del top manta organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

Vilalta també va apuntar que el Govern està enllestint un estudi per quantificar els manters que hi ha a Catalunya, que situen vora els 4.000. També va detallar que el protocol en què treballa la Direcció General de Comerç està inspirat en documents similars d'altres ciutats italianes, com Venècia. Si bé no ha concretat quan podria estar aprovat, va recalcar que l'objectiu és «acordar en un espai quina és la funció que ha de fer cada agent involucrat en la lluita amb el top manta».

Així, va explicar que s'hi concretarà el rol de la Generalitat, els ajuntaments, les cambres de comerç, els cossos policials, les associacions de comercials i les autoritats portuàries. «Dir que fa falta coordinació és important, però el que fa falta és fer que la coordinació sigui efectiva», va subratllar, mentre va apuntar que el document marcarà unes línies generals que després cada municipi podrà acabar d'adaptar a la seva realitat.

Al seu torn, el director general dels Mossos d'Esquadra, Andreu Martínez, va definir el document com «absolutament necessari». Amb tot, també va incidir en la necessitat que «totes les administracions» s'impliquin per abordar el «op manta des de totes les vessants, tant en l'àmbit policial com el social. «L'abordatge policial resol només una part del fenomen», va afirmar.

Per la seva banda, el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, va reclamar que no es vinculu el top manta a un problema migratori.