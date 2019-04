López: «Puigdemont va dir que declararia la independència si l'1-O hi havia violència»

El comissari dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, va afirmar ahir al Tribunal Suprem que van avisar al Govern que era «més que segur» que l'1-O hi hauria «incidents». L'avís es va fer en una reunió al Palau de la Generalitat el 28 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i l'exconseller d'Interior Joaquim Forn.

En la seva declaració, López va explicar que Puigdemont va respondre a aquest advertiment dient que, si es produïa aquest escenari, «declararia la independència». López, qui va dir que la policia catalana es va trobar en una situació de «desempara governativa», va revelar que el mateix 28 a la nit es va reunir amb el coordinador Diego Pérez de los Cobos per explicar-li el contingut de la trobada amb l'executiu i de les advertències que els havien fet, per evitar «malentesos» sobre la posició dels mossos.

En respostes a l'acusació popular representada per Vox i a la fiscalia, López va parlar de les reunions al Palau de la Generalitat sobre les quals ja havia declarat el major Josep Lluís Trapero, també al Suprem. N'hi va haver una primera el 26 de setembre, amb la presència de Trapero, el comissari Joan Carles Molinero, Puigdemont i Forn. López va dir que l'objectiu de la reunió «no era comunicar que anàvem a complir el mandat judicial», perquè «es donava per descomptat». L'objectiu era «transmetre la preocupació» pel «clima generat a Catalunya aquells dies, de tensió social, de punt d'efervescència, de compte enrere a l'1-O», va relatar.

El comissari va dir que es volia explicar directament al president «sense intermediaris», però que aquell dia no va rebre cap «resposta formal» ni de Puigdemont ni de Forn. «Vam sortir pessimistes de la reunió», va declarar.

La segona trobada la va demanar Trapero a Forn el dia 27 a la tarda i es va celebrar l'endemà, al Palau de la Generalitat. A més dels assistents del 26, també hi havia Junqueras i els comissaris Manel Castellví i Emili Quevedo. La prefectura també volia que hi fos l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell per tractar del «compliment de la legalitat», però ella no hi va assistir. «Vist que la voluntat del Govern era mantenir la consulta i que teníem el mandat de la magistrada d'impedir-la, a falta de dos dies ens va semblar que era un moviment que no ens havíem d'estalviar», va assegurar.

Segons López, en la reunió es va demanar que atenguessin la seva «petició» i el mandat judicial de «no portar a terme el referèndum», i que van insistir en mostrar la seva «seriosa preocupació» pel «clima de tensió»; «els informes –va afegir– tenien dos vectors, un d'alta mobilització i un altre de resistència que en aquell moment tots enteníem que era passiva». De fet, va assegurar que van avisar el Govern que era «més que segur que l'1-O hi hauria incidents». López no recordava les paraules exactes usades a la reunió, «si va ser violència o què exactament», però es va mostrar convençut que «el missatge va arribar de manera clara i nítida, era un dia en el qual, si seguien endavant amb la votació, hi hauria problemes». «Ningú ho va poder interpretar d'una altra manera», va reblar.

Segons López, la resposta del Govern va ser que tenia la «voluntat política» de fer el referèndum. El comissari va relatar que Puigdemont, Junqueras i Forn van mantenir una «postura monolítica», perquè «tenien un compromís». Va assegurar que Puigdemont va dir que, si es complien els escenaris previstos pels mossos, «declararia la independència», que no recordava exactament les paraules de Junqueras, però que no hi havia «divergències» entre els tres, i que Forn va fer «intervencions breus». Ferran López va explicar que van sortir de la reunió «convençuts» que s'anava directament a un «escenari conflictiu», i que va poder constatar que hi havia una «divergència» entre el Govern i els Mossos.

El comissari va revelar una reunió amb el coordinador del dispositiu policial de l'1-O, Diego Pérez de los Cobos, el mateix dia 28 a la nit. «L'informo del contingut de la reunió, dels assistents i de què es tracta», va explicar per deixar clara la posició de la policia catalana. Alhora, li van traslladar que estaven al marge de la preparació o l'organització del referèndum.