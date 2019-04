La Moncloa veu "aberrant" la creació d'una divisió "ideològica" dels Mossos

Polèmica per la divisió ideològica dels Mossos.

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá ha advertit aquest divendres la Generalitat que consideraria "aberrant" la creació d'una divisió "ideològica" dels Mossos, en reacció a la noticia d''El Periódico' sobre la creació per part del Govern d'un grup del cos policial que s'encarregarà de la seguretat de la cúpula política de l'executiu català i també dels expresidents. A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Celaá ha advertit que "cap grup policial pot treballar darrere una ombra de perfil ideològic" perquè la policia ha de regir-se per criteris de "neutralitat política". "Si aquesta informació és la que s'explica seria aberrant i no ho podem contemplar", ha dit.

Celaá ha reaccionat a la informació de la creació de la nova Àrea de Seguretat Institucional (ASI) per a la que la conselleria de l'Interior ha fet una convocatòria oberta a tots els membres de la policia catalana. L'ASI marcarà els criteris per cobrir la seguretat dels dirigents polítics i també tindrà assignada la missió de la vigilància d'edificis.

Celaá ha afirmat que el primer que ha de fer el seu executiu és "demanar explicacions al Govern" perquè aclareixi al Parlament "si està pensant en una operació d'aquesta naturalesa". "Crec que el PSC ja ha demanat compareixença del conseller de l'interior i de la de Presidència i esperarem les seves explicacions perquè és evident que no hi pot haver filtres ideològics en cap cos policial", ha dit Celaá.