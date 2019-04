L'oposició reclama a la Generalitat que expliqui la creació de la «guàrdia de Torra»

El cos de Mossos d'Esquadra ha començat la selecció dels agents que integraran l'Àrea de Seguretat Institucional (de protecció del president de la Generalitat, els expresidents i el conseller de la Presidència) amb l'avaluació de 148 aspirants, van informar a Europa Press diverses fonts de la Conselleria d'Interior. Aquest fet ha provocat les crítiques de l'oposició i del Govern central, que han reclamat explicacions per la creació d'aquesta «guàrdia».

La ministra d'Educació i portaveu de l'Executiu, Isabel Celaá, va qualificar d'«aberrant» la possibilitat que a Catalunya s'estigui creant una policia de «perfil ideològic» que s'encarregaria de la seguretat del president de la Generalitat i va reclamar una explicació al Govern.

Celaá responia així després de ser preguntada per una informació d' El Periódico segons la qual l'Executiu català està seleccionant 152 agents per formar una nova Àrea de Seguretat Institucional, que s'encarregaria de la seguretat de Joaquim Torra.

«Cap grup policial pot treballar després d'una ombra de perfil ideològic», va exclamar la portaveu del Govern durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. En la seva opinió, aquest és un «requeriment bàsic» de la Policia, ja que, va afirmar, la Policia ha de ser «neutral» políticament, tant si està en actiu com si està en la reserva.

Ciutadans va demanar la compareixença en el ple del Parlament del president català, Quim Torra, i dels consellers Meritxell Budó i Miquel Buch en comissió, i el PSC només la d'aquests dos últims, perquè expliquin la nova àrea de seguretat del Govern que selecciona mossos per exercir d'escortes. Aquesta nova Àrea de Seguretat Institucional que donarà servei d'escorta al president i als expresidents de la Generalitat amb dependència funcional de Presidència ha aixecat les suspicàcies de l'oposició.

Així, Ciutadans va demanar la compareixença de Torra en el ple perquè expliqui per què es crea una unitat «que opera al marge dels Mossos d'Esquadra», ja que depèn de Presidència.

Per això, demanen també la compareixença de la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i del titular d'Interior, Miquel Buch, en la Comissió d'Interior.

PSC-Units va registrar la mateixa petició per als dos consellers, encara que desitja que compareguin en la Comissió d'Assumptes Institucionals.



Les conselleries d'ERC

Paral·lelament, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va mostrar ahir respecte per la decisió interna del Departament de Presidència. En una entrevista de La Sexta va assenyalar que és «una àrea de seguretat en l'àmbit específic de Presidència» i que el seu escorta i la de la resta de consellers se segueix portant des de la Conselleria d'Interior i no s'han plantejat canviar-ho. Va dir que respecta aquesta decisió de Presidència com demanen que es respectin els canvis en l'estructura de les conselleries dirigides per ERC, després d'apuntar: «No tinc cap dubte que els procediments que es duran a terme per a la incorporació d'agents en aquesta Àrea seran fets amb tota la professionalitat». També va assegurar que confia en els Mossos d'Esquadra perquè són «uns professionals que actuen sempre amb criteris tècnics policials». A més, va recordar que el decret de creació d'aquesta nova Àrea es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Algunes fonts d'Interior van precisar que la selecció es fa a través del concurs de lliure designació, pel qual es va obrir una convocatòria a tot el cos, es va analitzar que els aspirants complissin una sèrie de requisits (com ara coneixements d'escorta) i es fan les entrevistes personals, que duen a terme «mossos que estaran al capdavant» de la nova àrea i una psicòloga.