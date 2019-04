Troben morta a Ulldecona la jove desapareguda el febrer a Vinaròs

La casa on la Guàrdia Civil va detenir una persona relacionada amb la desaparició de la dona

Localitzat a Ulldecona (Montsià) el cos sense vida de la noia d'uns 20 anys que va desaparèixer a mitjans de febrer a Vinaròs (Baix Maestrat), segons han confirmat fonts de la Guàrdia Civil. Durant aquest cap de setmana, la Guàrdia Civil ha detingut diverses persones i ha fet escorcolls a Ulldecona arran de de la desaparició de la jove, de nacionalitat moldava i veïna del municipi del Baix Maestrat.

La investigació està sota secret de sumari i fonts policials no descarten que hi hagi més detencions en el transcurs de l'operatiu, que està en marxa des de divendres. En l'operatiu, hi treballen agents especialitzats en criminologia que s'han desplaçat des de Madrid.