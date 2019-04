Toni Comín tornarà l'acta de diputat del Parlament si ERC ho demana

El número 2 de JxCat a les eleccions europees, Toni Comín, ha assegurat que tornarà l'acta de diputat del Parlament si ERC li ho demana: "Faré el que ells vulguin", ha subratllat en declaracions aquest dimarts al matí a Catalunya Ràdio. L'exconseller ha insistit que si el partit que presideix Oriol Junqueras considera que ha de tornar l'acta ho farà "d'aquesta manera". A més, Comín ha insistit en la importància de formar una llista unitària de cara a les europees que encapçali el propi exvicepresident per davant de Carles Puigdemont. Comín ha destacat la importància que part dl "Govern a l'exili" pugui entrar a l'Eurocambra.

L'exconseller de Salut també ha explicat que ERC no li va oferir pas anar a les llistes de les europees, perquè els serveis jurídics dels republicans consideraven que no podria agafar l'acta d'eurodiputat ni tampoc formar part de la candidatura. Finalment, Comín s'ha decidit per concórrer amb JxCat perquè veu "opcions reals" d'agafar l'acta: "No ens podem permetre el luxe de renunciar-hi, no estem tan bé com per no fer-ho", ha reflexionat. Així mateix, Comín considera que ser eurodiputat és un "instrument potent" pel "combat" contra l'Estat.

El número 2 de JxCat el 26-M també ha dit que voldria anar tant amb la llista de Puigdemont com amb ERC: "Sóc compatible amb els dos, i competiran electoralment però jo no ho voldria". Així, Comín ha reiterat que el seu "ideal" seria que es pogués fer una sola llista independentista per a les europees. De fet, l'exconseller ha fet notar que encara hi ha marge per intentar aquesta candidatura unitària.

Sobre si tornarà a Catalunya si té l'acta d'eurodiputat i immunitat com a tal, Comín ha subratllat que cal veure si aquesta estratègia genera avantatges polítiques pel "combat contra l'Estat", més enllà del risc.