La Fiscalia recorre la concessió del tercer grau penitenciari a Oriol Pujol

La fiscalia va presentar un recurs per revertir la concessió del tercer grau penitenciari a Oriol Pujol, condemnat a dos anys i mig de presó pel cas ITV en considerar que això pot donar la sensació a la població en general que als delinqüents de «coll blanc» els «és rendible delinquir». Pujol va ingressar el 17 de gener a la presó de Brians i en va sortir el 29 de març, després que la Junta de Tractament i la Secretaria de Serveis Penitenciaris el classifiquessin directament en tercer grau, cosa que li permet passar tots els dies laborables fora del centre, i només dormir-hi, i estar tot el cap de setmana fora de presó. En un llarg escrit de 16 pàgines dirigit al jutjat de vigilància penitenciària número 2, el ministeri públic recorda que Pujol complirà una quarta part de la pena el proper mes d'agost, les tres quartes parts el novembre del 2020 i la llibertat definitiva el juliol del 2021. Per això, considera «impossible» que en dos mesos a la presó hagi pogut seguir un tractament adequat i haver obtingut resultats positius per canviar la seva «conducta».



Canviar l'actitud

El fiscal assegura que és més complicat canviar l'actitud d'un delinqüent, com Pujol, que ha comès delictes durant almenys dos anys, del 2010 al 2012, que un delinqüent puntual. També recorda que la dona de Pujol va col·laborar en el delicte, i que tant el seu pare com la major part dels seus germans, i el matrimoni mateix, estan investigats a l'Audiència Nacional per delictes econòmics.