Un inspector del CNP diu que mossos de paisà els van vigilar mentre actuaven l'1-O

Un inspector del CNP (número 88.009) ha afirmat que a l'escola Pau Romeva de Barcelona hi havia una parella de mossos de paisà que els vigilaven mentre actuaven l'1-O. Segons ha relatat, portaven equips "discrets" de comunicació a l'orella, una defensa extensible i "botes tàctiques" i que això li va fer confirmar "les sospites" que tenia sobre els Mossos. Segons ha dit, quan les unitats d'intervenció van acabar d'actuar, aquesta parella va marxar " a la carrera" i va pujar un vehicle. Ha afirmat que van comprovar la matrícula i era del Departament de Presidència. A preguntes de l'advocat Xavier Melero, l'inspector ha reconegut que van planificar on actuar el dia abans, i que mai se'ls va donar instruccions per actuar conjuntament amb Mossos. També ha dit que a Sabadell votants van "simular agressions" i un home els va dir que no podien actuar perquè "havien posat gent gran al davant".