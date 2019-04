La jutgessa processa 30 alts càrrecs del Govern pels preparatius de l'1-O

La jutgessa de Barcelona que instrueix l'1-O ha processat 30 investigats per malversació i prevaricació, entre d'altres, tot i que ha exculpat l'exsenador d'ERC Santi Vidal i l'arquitecte jurídic del procés Carles Viver i Pi Sunyer i no es pronuncia sobre l'aforat Lluís Salvadó, exsecretari d'Hisenda.

En un acte, la titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona processa 30 investigats, entre ells diversos ex-alts càrrecs del Govern de Carles Puigdemont, pels delictes de malversació, desobediència, falsedat, revelació de secrets i prevaricació.

Tenint en compte l'import de la despesa pública «realitzada o compromesa» per a la celebració del referèndum, que la jutgessa eleva fins a uns 4,3 milions d'euros, l'acte fixa per als 17 processats per malversació una fiança per responsabilitat civil de 5,8 milions d'euros, en sumar un terç de la xifra suposadament defraudada per afrontar les responsabilitats finals del plet.

La jutgessa dona un dia als 17 processats per malversació perquè, una vegada se'ls notifiqui la resolució judicial, aportin la fiança solidària, amb l'advertència que si no ho fan es procedirà a l'embargament dels seus béns suficients per cobrir aquesta responsabilitat pecuniària.

Sobre les despeses de l'1-O, la jutgessa quantifica en un milió d'euros els diners per a enviaments postals, 900.906 per a l'arrendament de locals cedits o habilitats per a la votació, 1,2 milions per a les obres de reforma del centre de telecomunicacions que devia servir com «centre d'atenció telefònica» del referèndum, 472.694 euros per al registre de catalans a l'exterior i 391.381 en despeses del Diplocat i observadors internacionals.



Malversació

Altres partides que inclou en el delicte de malversació són 268.374 euros per impulsar el voluntariat vinculat a l'1-O, 3.050 euros per al disseny de pàgines web i 83.880 euros en propaganda i cartelleria.

La jutgessa processa els exalts càrrecs del Govern Antoni Molons, Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, Francesc Sutrias, Aleix Villatoro, Amadeu Altafaj, Meritxell Massó i a l'exsecretari general del Diplocat Albert Royo, entre d'altres, i exculpa a 15 investigats, entre ells a Santi Vidal -les conferències del qual en les que va revelar que el Govern ocultava una partida de 400 milions per a les estructures d'Estat van afavorir l'obertura de la causa judicial - i a Carles Viver i Pi Sunyer. També processa per desobediència la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, i la cúpula de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: la seva administradora única Núria Llorach, el director de TV3, Vicent Sanchis, el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, i el director corporatiu, comercial i de màrqueting, Martí Patxot.



Salvadó, aforat

Per contra, el jutge assenyala en el seu escrit que no és competent per pronunciar-se sobre l'ex-secretari general d'Hisenda Lluís Salvadó, un dels detinguts en l'operació del 20-S del 2017, a causa de la seva condició d'aforat, ja que és diputat al Parlament per ERC.