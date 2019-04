Un inspector de la Policia Nacional explica seguiments als Mossos l'1-O per saber on portaven les urnes

Un inspector de la Policia Nacional que va ser el cap de dispositiu de la policia judicial a Nou Barris l'1-O ha explicata vehicles dels Mossos d'Esquadra perque s'emportaven dels col·legis a última hora de la jornada. L'inspector ha relatat que alguns dels vehicles van portar les urnes a una comissaria de Nou Barris o a un parc de Bombers. "Fer confiscacions amb un col·legi electoral tancat no té sentit", ha afegit. En la seva declaració davant del Tribunal Suprem , ha explicat algunes actuacions en aquell districte, ha admès alguna "petita càrrega" a l'escola Àgora, que en altres centres hi havia "resistència passiva" i ha assegurat que a l'Escola Víctor Català hi havia "encaputxats", tot i que a preguntes de les defenses ha admès que en aquest últim centre no hi va ser. Un altre agent sí ha dit que hi era i que ho va veure.