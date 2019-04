Estudiants de la UAB boicotegen un acte de la popular Álvarez de Toledo

Prop de mig centenar de joves estudiants han intentat boicotejar aquest dijous un acte en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), organitzat per l'associació S'ha Acabat!, al que assistia la cap de llista del PP per Barcelona per al 28A, Cayetana Álvarez de Toledo.



A les 13.00 hores estava programat un col·loqui en la Sala Teatre de la UAB, titulat "Davant els nacionalismes i populismes, Europa!", amb la participació del president del PPC, Alejandro Fernández, l'eurodiputada Maite Pagazaurtundua i l'expresident de Societat Civil Catalana Rafael Arenas.



Però en intentar entrar al recinte, Álvarez de Toledo i altres assistents, s'han topat amb mig centenar d'estudiants que bloquejaven l'accés per les escales amb la finalitat d'evitar que se celebrés l'acte, al crit de "feixistes", contestats per la candidata del PP, visiblement enfadada, amb crits de "llibertat".



Des de Twitter, Álvarez de Toledo s'ha fet eco dels incidents: "'Niñatos' totalitaris han intentant impedir amb violència la nostra entrada a la UAB. Ho advertim en arribar: no cedirem un només mil·límetre en defensa de la llibertat. I, per suposat, aconseguim entrar. Per la recuperació democràtica de Catalunya. Viva la llibertat!".



Prèviament, el número 1 del PP per Barcelona al Congrés ha denunciat la situació en declaracions als mitjans: "No és una situació normal, no forma part de la normalitat haver d'anar a una universitat pública en una gran democràcia europea del segle XX, i trobar-nos aquest espectacle absolutament dantesc".



"Són 'niñatos', totalitaris, 'pijos', reaccionaris, subvencionats, consentits, que representen el segrest de la universitat i de com es converteix un centre del saber, l'educació, el debat i la informació en un lloc al servei d'un projecte totalitari i nacionalista", ha afirmat.



L'acte d'aquest dijous venia precedit ja d'uns incidents ocorreguts dimarts, quan joves de l'associació S'ha Acabat!, contrària a la independència de Catalunya, van denunciar haver estat víctimes d'una "agressió" en la seva carpa informativa en la UAB, per publicitar precisament el col·loqui d'aquest dijous.



Al veure el bloqueig dels manifestants, un grup de joves de S'ha Acabat! s'ha dirigit a les escales i han apartat a les persones que impedien el seu pas, moment en el que s'ha intensificat la tensió, les empentes i els crits.



Agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra han accedit al lloc i han empès als manifestants fins a expulsar-los de la zona d'accés al recinte, moment en el que l'organització ha iniciat l'acte.