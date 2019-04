Els Mossos tallen el carrer de Rosselló per un veí atrinxerat a casa seva

Adrián Sánchez Berger

Els Mossos d'Esquadra han tallat el carrer de Rosselló de Barcelona durant més de cinc hores aquest dissabte a la tarda per un veí atrinxerat a casa seva. La policia hauria rebut l'avís al voltant de les 14.30h, el que ha mobilitzat agents de l'equip de negociació dels Mossos d'Esquadra per intentar deposar la seva actitud.

Segons han informat fonts pròximes al cas, l'incident ha passat a primera hora d'aquesta tarda, quan l'home, que està acompanyat de familiars, ha entrat en un estat extrem d'agitació i ha amenaçat d'autolesionar-se.

Agents de l'equip de mediació de la policia catalana han acudit al pis on es troba l'home atrinxerat, que podria patir algun tipus de trastorn mental, i han iniciat converses amb ell per a convèncer-lo que deposi la seva actitud.

Com a mesura de precaució, els Mossos d'Esquadra han acordonat la zona per restringir els accessos a les proximitats de l'edifici on es troba l'atrinxerat, al que només permeten entrar als veïns.

Diversos efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i Bombers també s'han desplaçat a la zona, a prop de l'estació de Provença d'FGC.