«Marchena ens està servint en safata el recurs a Estrasburg»

Van guanyant?

Nosaltres, sí. És un partit llarg però anem generant confiança que diem la veritat i en què la raó està del nostre costat.

Quin és el «nostre costat»?

Bàsicament les persones que creuen en la necessitat dels drets fonamentals, de les llibertats públiques i en l'aplicació de la justícia des d'una mirada democràtica.

Vista la instrucció del procés, crèiem que els jutges del Suprem anaven més forts en Dret Penal.

Això demostra que al Suprem hi ha bons jutges, però també gent que no ha arribat fins allà pel seu mèrit jurídic. S'ha vist al llarg de la instrucció.

L'1-O no es va parlar de rebel·lió. Qui se la inventa?

El tinent coronel Baena declara al judici que un fiscal ja investiga el 2015 si el procés inclou elements de rebel·lió. La qual cosa demostra la investigació prospectiva de la dissidència catalana, i no dels fets de l'escrit d'acusació.

Junqueras és el valent i Puigdemont el covard?

En absolut. No hi ha actitud més valenta que sortir a enfrontar-te al món en nom de les persones a les quals representes, per demostrar que la teva és una causa justa.

Com qualificaria llavors l'actitud de Junqueras?

Quedar-se ha estat una decisió personal, tan respectable com la del president Puigdemont, a qui no se'l pot titllar de covard perquè cada dia s'enfronta al món.

Vostè també odiava abans els catalans?

No, impossible. El meu avi matern és català i presumia d'això. He tingut la sort de viure en molts països i crec que tot el món mereix el mateix respecte. Odiar és molt provincià i nacionalista.

Europa se sorprèn, però medeix les seves paraules.

És una etapa en la qual Europa està essent cauta, però no és sorda. S'està treballant perquè reaccionin, encara que són maquinàries lentes i requereixen carregar-se de raons. Nosaltres les estem aportant.

Espanya tornarà a intentar l'extradició?

Estan obligats a intentar l'Euroordre de nou, quan hi hagi la sentència.

El fiscal posa molt d'èmfasi en parlar del «processat rebel» Puigdemont.

Sí, però aquestes coses no se les haurien de prendre personalment, sinó amb professionalitat. A més, va tenir la possibilitat de prendre-li declaració i no ha volgut.

El Suprem ha sentenciat que podem dir «desequilibrat» a Puigdemont però no a Franco.

Són coses del Suprem, però ves per on aquesta resolució de la sala d'admissions té a quatre membres asseguts al judici del procés, i parlen de coses que els contaminen.

Qui és el millor advocat del Suprem?

Uff, és difícil qualificar-los, els companys estan fent el que poden respecte a allò que els permet el Tribunal.

Marchena és l'estrella.

Marchena és un gran jurista amb el que discrepo en quasi tot, però em sembla tremendament desencertat menysprear els seus coneixements jurídics. Cosa diferent és que s'està equivocant, perquè en la forma en què s'està conduïnt el judici ens està servint en safata el recurs a Estrasburg.

Quants anys de presó sumarà la sentència?

Confio en equivocar-me, però poden ser molts.

No subscriu la teoria d'una «conspiració per a la sedició», que ajusti les penes a la presó ja soferta?

Per aquest viatge no necessitaven aquestes alforges. Segueixen denegant llibertats, la qual cosa em fa preveure que veuen un risc de fuga que calibren en funció a les penes per arribar.

No hi ha res més dur que la presó?

De tot allò que hagi viscut, no.

Els clients li pregunten pels seus anys a presó?

Molts ho fan, i és un actiu amb el qual resulta més fàcil empatitzar sobre determinades situacions. També permet ponderar-ne d'altres, saber que «ens arrisquem a això». Soc molt crític amb l'actuació que de forma «bonista» amb els defensats. Cal explicar-los la veritat, el que pot passar, el que no, i posar-ho en perspectiva.

Catalunya, 2030.

Serà un Estat membre de la Unió Europea, no?