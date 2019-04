Els Mossos redueixen l'home atrinxerat al seu domicili feia més de 17 hores a Barcelona

El Grup Especial d'Intervenció (GEI) dels Mossos d'Esquadra ha reduït cap a les vuit del matí d'aquest diumenge el veí atrinxerat a casa seva, en un pis situat al número 217 del carrer Rosselló de Barcelona, des de dissabte a dos quarts de tres de la tarda i que amenaçava amb suïcidar-se.

Segons fonts de la policia catalana, l'home ha estat reduït amb una Taser, una pistola elèctrica. En l'operatiu, que ha durat més de 17 hores, també hi han treballat efectius dels Bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Com a mesura preventiva, alguns dels veïns de l'immoble han estat desallotjats.

Fonts coneixedores dels fets apunten que l'home atrinxerat hauria manifestat la intenció d'autolesionar-se, motiu pel qual s'hauria intentat mediar amb ell durant les darreres 17 hores.

Cap a quarts de dotze de la nit, tècnics de Gas Natural han tallat el subministrament de gas de l'immoble. Paral·lelament, la policia ha desallotjat alguns dels veïns, mentre que d'altres han quedat confinats al seu habitatge. Als qui han sortit de la finca, la Guàrdia Urbana els ha recomanat buscar-se allotjament per aquesta matinada.

El tall del carrer Rosselló per facilitar les tasques dels efectius d'emergències ha generat molta expectativa, tant de mitjans de comunicació, com de curiosos que s'acostaven a la zona, molts amb la intenció d'anar a un bar musical ubicat justament als baixos de la mateixa fina, per saber què estava passant.