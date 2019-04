Un policia nacional reconeix «colpejar gent» per «auxiliar» companys que estaven rodejats

Unque va actuar a les Escoles Pies de Barcelona ha reconegut queperò no per apartar-los mentre evitaven l'entrada de la policia, sinó quan van "rodejar" companys seus en el replegament. Afirma però, quei sense colpejar zones vitals i ha descrit una retirada on els "tiraven de tot" i hi havia "enfrontament físic". Segons ha dit,. Aquest dimarts declaren al Suprem una vintena d'agents que van actuar l'1-O. Com a tret comú han denunciat una "actitud contemplativa" dels Mossos –"com si estiguessin en unes eleccions normals", ha dit un d'ells- i que no s'hi van adreçar ni van "creuar la mirada" amb les forces espanyoles quan actuaven. Un d'ells ha descrit també que a l'escola Augusta de Barcelona van veure com ciutadans entraven i treien urnes de cotxes "davant la presència" d'agents uniformats.

Aquest matí han declarat al Tribunal Suprem vuit agents del CNP que van actuar l'1-O a Catalunya, a escoles de Barcelona i Tarragona. Tots han mantingut la línia de testimonis anteriors i han parlat "d'hostilitat" dels votants, dels insults que van rebre i han tornat a apuntar als Mossos per mantenir una "actitud contemplativa" i "no col·laboradora" dels Mossos. Tots estan citats per la fiscalia perquè van patir algun tipus de lesió durant la intervenció i el ministeri públic busca que fixin les bases del relat de la violència que sosté l'acusació.

Un d'ells (número 102.476) ha reconegut que va colpejar gent però dins d'un context "d'enfrontament" entre votants i policies mentre es replegaven. Ha justificat que entre els objectes que els llençaven hi havia fins i tot "una moto". "Hi va haver enfrontament físic i intentant provocar i arribar a l'enfrontament directe", ha explicat. A preguntes de les defenses, però, ha dit que no va veure ningú que intentés interposar-se entre la policia i aquest grup de gent que es mostrava més alterat.

Dos agents que van actuar a l'escola Projecte de Barcelona han parlat que hi havia gent gran a "primera línia" i també han assenyalat que els va "cridar l'atenció" la presència d'un jove amb síndrome de down, a qui van apartar "encara amb més cura". Posteriorment, el lletrat Francesc Homs s'ha referit a la convenció de les Nacions Unides i el tracte a les persones amb discapacitat però el president, Manuel Marchena, ha evitat que portés l'interrogatori per aquesta vessant. "Això no té cap mena de rellevància pel que estem enjudiciant", ha explicat.

Un d'ells (número 119.763) també ha explicat que va anar a l'escola Dolors Monserdà i que va trobar amagada una urna a una cambra frigorífica. Ha relatat "cops i empentes" de la gent que volia "accedir a la zona de seguretat" delimitada pels policies.

A l'escola Orlandai de Barcelona hi va actuar l'inspector 87.588, a qui el lletrat de Junqueras i Romeva, Andreu van den Eynde, ha preguntat com van retirar la gent. "Va ser una retirada normal", ha dit, negant que s'estirés del cabell a la gent o que es colpegés a l'entrecuixa a les dones ni tampoc s'estirés ningú pel coll. "Jo estava a distància però no vaig veure que retorcessin res ni fessin luxacions", ha manifestat.



Acusa ciutadans de buscar ser lesionats

Un agent d'informació (82.279) que va actuar en diferents col·legis a Tarragona ha assegurat que un grup de concentrats en un centre del barri de Sant Pere i Sant Pau es van situar darrere d'una porta de vidre perquè "fossin ferits" en cas que s'hagués de trencar. Segons ha dit, no van arribar a tancar la porta i van ser els mateixos concentrat qui els van entregat 7 urnes. El mateix agent ha assegurat que al Centre Cívic Campclar hi havia dos mossos a l'interior d'un col·legi "com si estiguessin en unes eleccions normals" i que no van parlar ni es van adreçar a ells. L'advocada de Forn Judit Gené ha preguntat aquest agent si va veure algun moviment al revés, d'agents del CNP adreçant-se als Mossos. I ha reconegut que no.

El mateix agent va actuar també de suport als serveis territorials d'Urbanisme a Tarragona, on ha destacat que van trobar "una urna i una flor".



Un "cop d'urna al cap" a un institut de Tarragona

Altres agents també han declarat per l'entrada a l'institut Torreforta de Tarragona. Un d'ells, el 93.493, ha assegurat que va ser "colpejat per una urna al cap" quan va anar a ajudar a un company a qui li estaven intentant "treure-li". Els policies nacionals han assegurat haver rebut "cops de puny, puntades de peu, esgarrapades i estirades". Un d'ells ha dit que, mentre entraven al centre amb gent asseguda al vestíbul, van rebre "pessigades".

Un d'ells també ha explicat que va gravar l'actuació amb el seu telèfon mòbil –que li va caure a terra per un cop a la mà-, però ha preguntes de les defenses ha dit desconèixer perquè no es va incorporar la gravació a les diligències policials, ja que li va donar al cap del dispositiu. Les defenses han posat de relleu en diverses ocasions durant el judici que la policia no ha aportat gravacions seves en actuacions a Lleida i Tarragona.