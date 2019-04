Un antidisturbis: «Allò no va ser una massacre, va ser una actuació exemplar»

Un agent antidisturbis (número 99.306) que va actuar al Cap Cappont de Lleida l'1-O ha reconegut que "pràcticament" no hi va haver ferits i ha defensat l'actuació policial mentre li preguntava el lletrat de Cuixart, Benet Salellas . "Allò no va ser una massacre com alguns volen vendre, va ser una actuació exemplar", ha defensat. Un altre agent (110.336) ha reconegut que va veure com atenien una persona que estava a terra. "Es va interessar per ell?", li ha demanat. Una pregunta que ha tallat en sec el president, Manuel Marchena . Salellas s'ha queixat i ha dit que havia de preguntar allò que tenia inclòs en el seu escrit de defensa. "Pregunti només per fets que tinguin transcendència jurídica i no ho té preguntar pel sentiment piadós a un agent de l'ordre, ho hagi inclòs a l'escrit o no", li ha retret. Altres agents han relatat que hi havia nens "en primera línia" i també una persona amb cadira de rodes a l'EOI de Lleida.