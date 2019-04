Temeraris al volant: una dona condueix alletant un nadó i un home ho fa mentre es masturba

El cap de la comissaria general de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, ha alertat avui de les conductes irresponsables al volant durant la presentació del dispositiu especial de Setmana Santa.

Entre les situacions cridaneres detectades (i multades) pels agents de Trànsit, ha explicat que han trobat una dona alletant un nadó sense el cinturó de seguretat, un home afeitant-se, o el conductor d'un camió de 40 tones rentant-se les dents.

Altres situacions "més dramàtiques" han estat la del motorista sancionat al matí per fer avançaments en línia contínua i víctima mortal d'un accident a la tarda.

També ha explicat el cas d'un camioner que va llançar el mòbil per la finestra i va ser sorprès més tard buscant-lo en un descampat, o un conductor que es masturbava i que estava més preocupat perquè la sanció no arribés a casa seva que per la quantitat de la sanció.

«Suïcides i assassins» a la carretera



El director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, ha criticat que conductes com les que ha descrit el comissari retraten "suïcides i assassins a la carretera" perquè posen en risc la seva vida i la d'altres persones que circulen per la via.

Ha explicat que aquest any ja han mort 41 persones en 40 accidents, un 25% menys respecte al mateix període de l'any passat -va haver-hi 55 víctimes en 46 sinistres- , però ha alertat que els ferits greus sí que han augmentat, de 190 a 207.