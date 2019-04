Policies justifiquen l'ús de les porres al col·legi Verd per «repel·lir agressions»

Policies nacionals van justificar l'ús de porres al col·legi Verd de Girona l'1-O per «repel·lir les agressions» que rebien de part dels concentrats.

El coordinador dels agents d'ordre públic a Girona, l'inspector en cap 66.175, va explicar que, quan va arribar al centre, va veure que hi havia un grup d'agents que estaven sent «agredits violentament per un innumerable grup de persones», motiu pel qual va ordenar que es fes ús de les porres, que «curiosament ningú estava utilitzant tot i la situació violenta».

Un altre agent antidisturbis (87.487) va dir que es van fer servir perquè «perillava la integritat» dels policies i que fins i tot un dels agents «no podia respirar per la pressió de la gent».

Membres de la Policia Nacional van assegurar que els agents «van patir cops i llançaments» d'objectes. L'inspector en cap va assegurar que els concentrats tenien els policies «confinats», i que quan van poder entrar a l'interior «també hi va haver agressions» i que hi havia «gent amb nens, que curiosament interposaven» entre els agents i els concentrats en actitud «violenta».

L'inspector en cap va admetre trets de salves com a «mitjà dissuasiu», però que «no va ser efectiu». A més, va remarcar que la porra és un mitjà de «dotació individual» que qualsevol agent pot utilitzar amb «oportunitat» i «proporcionalitat» quan ho consideri oportú, i que aquell dia no hi havia cap ordre especial per al seu ús.

A preguntes de l'advocat Benet Salellas, va afegir que el seu ús es fa «en la mesura del possible» i que «no sempre l'impacte es pot dominar», ja que, «si una persona està agredint», l'agent «la defensa pot anar a parar a una altra part, però involuntàriament».



«Actitud molt hostil»

També va defensar que es va avisar els concentrats que els policies actuarien. Un agent (87.487) d'un dels grups d'intervenció va assegurat que els concentrats tenien una «actitud molt hostil», i que es va ordenar fer ús de les porres per «repel·lir les agressions» perquè «perillava la integritat física dels meus homes».

«La gent ens havia empentat contra les tàpies del col·legi, recordo un agent meu que no podia respirar per la pressió de la gent, i per això vaig ordenar que traguessin les defenses per repel·lir les agressions», va assegurar.

De fet, va dir que li va indicar el seu superior, allí present, i ell que va transmetre l'ordre als agents. Un dels policies que hi va intervenir (95.458) va explicar que el cap del dispositiu va «creure convenient» fer ús de la defensa perquè era «l'única manera» que els ciutadans es «retiressin».



El paper dels Bombers

Ell, però, va remarcar que sempre va colpejar «per sota de la cintura». Un dels agents va afegir que a un altre centre, el Dalmau Carles, «l'ús de la força va ser molt menor», sense fer ús de les porres perquè «no van oferir tanta resistència». Diversos testimonis van situar membres dels Bombers de la Generalitat en col·legis de Girona, també al Verd.

Un dels agents, de fet, va explicar que, entre «la massa que s'organitzava» a la sortida del col·legi hi havia «ciutadans amb cascs de bombers que portaven la veu cantant». «Ens increpaven i ens fustigaven i, quan anàvem enrere, algú sempre ens llençava coses per caure», va afegir.

A preguntes de l'advocada de Joaquim Forn, Judit Gené, el coordinador dels agents d'ordre públic a Girona va admetre que no tenia instruccions de com coordinar-se amb altres cossos d'ordre públic com els Mossos d'Esquadra.

«Això em supera a mi», va dir, fent referència a las seva «superioritat» i admetent que no tenia instruccions que havien d'avisar o sol·licitar el suport d'unitats d'ordre públic d'algun altre cos policial.



Incident en un polígon de Girona

Dos agents també van testificar per un incident que es va produir en un polígon industrial dels afores de Girona el dia de l'1-O. Les unitats antidisturbis estaven allà replegades abans d'intervenir quan, segons van dir, van veure un vehicle vermell (marca Hyundai) que donava voltes a la zona i els feia fotos. Segons van dir, van demanar al vehicle que s'aturés i la conductora «no en va fer cas». «No va apartar-se a la dreta, va apujar les finestres i va bloquejar les portes, no es va voler identificar i ens parlava en català dient que no érem la seva policia i no ens havia d'obeir», va explicar un dels agents.