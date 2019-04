Moren una dona, un nen de tres anys i un nadó de mesos en un incendi a l'Hospitalet

Una dona, un nen de tres anys i un nadó de mesos han mort en un incendi a l'Hospitalet de Llobregat. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha fet tasques de reanimació al més petit, però finalment ha mort. També han assistit dues persones més per inhalació de fum. El foc, ubicat a la quarta planta d'un edifici del carrer de la Riera Blanca número 140, ja està extingit i ha afectat totalment el quart segona. No hi ha afectació estructural. Els Bombers han rebut l'avís a les 6.40 hores i han enviat al lloc set dotacions. També hi han treballat nou unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), entre les quals la pediàtrica, així com patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local.

El cap d'intervenció dels Bombers, Santi Lleonart, ha explicat que el foc ha estat "molt virulent" i ha cremat molt ràpid, ja que el pis afectat era petit i contenia molta càrrega, és a dir, molts mobles, matalassos i material que han actuat com a combustible i han propagat ràpidament les flames. "Hi havia molt combustible per cremar en dimensions reduïdes", ha resumit. El foc ha quedat extingit en 35 minuts. Al pis hi vivien cinc persones, tres adults i els dos nens.

Els Bombers han arribat a l'edifici a les 6.48, només vuit minuts després de rebre l'avís, ja que el parc està a prop de la finca. Malgrat tot, no han pogut evitar la mort d'una dona i d'un nen de tres anys. El SEM ha evacuat el nadó de mesos a l'Hospital Sant Joan de Déu en estat crític però finalment també ha mort. També està donant atenció psicològica als familiars que estan arribant, segons ha apuntat el seu portaveu, Josep Maria Soto.

Els Bombers han revisat l'edifici i no hi ha dany estructural. Durant el matí els veïns podran tornar a casa seva, si no tots, pràcticament. Fonts municipals han explicat a l'ACN que no era un pis ocupat i que el motiu de l'incendi podria ser una sobrecàrrega elèctrica. Els veïns dels deu pisos de l'edifici estan confinats o han marxat de la finca pel seu propi peu.

Els Mossos d'Esquadra es faran càrrec de la investigació per esclarir les causes de l'incendi. Realitzaran la inspecció ocular quan els Bombers acabin les seves tasques.

Francesc Belver, primer tinent d'alcaldia de l'Hospitalet, ha lamentat el succés però ha destacat la coordinació de tots els equips d'emergències i policials, incloent els de Barcelona, ja que es tracta d'un carrer que justament fa de frontera entre les dues ciutats. També ha explicat que el consistori oferirà reallotjament si és necessari en el cas d'algun veí. Així mateix, acompanyarà la comunitat si calgués algun tipus d'intervenció pel que fa al subministrament de serveis.