Detingut a Badalona per disparar diversos trets amb un fusell d'assalt a la via pública

La Guàrdia Urbana de Badalona ha detingut aquesta matinada al carrer Xile un home per disparar diversos trets a l'aire amb una fusell d'assalt a la via pública. Els fets han tingut lloc als volts de la una de la matinada quan diversos veïns han alertat a la Guàrdia Urbana de la presència d'un home amb una arma llarga disparant a l'aire en ple carrer. Gràcies a la descripció facilitada, una patrulla ha localitzat i identificat l'home que coincidia amb la descripció. Malgrat que s'han trobat diverses beines, fins el moment no s'ha localitzat l'arma. Un cop detingut el presumpte autor dels fets, els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.