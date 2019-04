El conductor de l'accident mortal d'Avinyó no tenia carnet

El conductor de l'accident mortal a la pista forestal d'Avinyó no tenia carnet de conduir. L'incident va deixar un mort, un ferit crític i tres més de diversa consideració. Per causes que es desconeixen, el vehicle, de quatre places però amb cinc ocupants, quatre nois i una noia menor d'edat, va bolcar en una carretera forestal als afores de la localitat. La noia, que tenia 15 anys, va perdre la vida a lloc dels fets. El conductor va resultar ferit de gravetat i va ser traslladat en helicòpter a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. Dos dels afectats menys greus van ser atesos al centre hospitalari Althaia de Manresa. Segons els primers indicis, els ocupants no portaven el cinturó de seguretat cordat.