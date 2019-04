Una avaria interromp la circulació del tren entre Vandellòs i Cambrils

La circulació de trens entre Vandellòs i Cambrils es va restablir passats dos quarts de dues de la matinada d'ahir, després de nou hores aturada per una avaria a la catenària. La incidència va afectar una quinzena de trens de mitjana i llarga distància i uns 2.000 passatgers. Renfe va posar un servei alternatiu amb quatre autocars entre Cambrils i l'Ametlla de Mar per als serveis de l'R16. En canvi, per als trens de llarga distància no va ser viable establir un servei alternatiu per la impossibilitat de trobar autocars. Arran de l'avaria, Renfe va oferir als clients viatjar un altre dia o el reemborsament del bitllet.

Els usuaris del tren Barcelona i València es van haver d'esperar al restabliment de la línia davant la impossibilitat d'establir un servei alternatiu. Pel que fa als passatgers del tren situat a Mont-roig, van ser transbordats per carretera fins a València. El tren ubicat a Vinaròs va poder continuar el seu viatge fins a Barcelona. A la vegada, durant tota la tarda de dissabte, els trens que havien de sortir de Barcelona o València cap a Alacant no van iniciar el trajecte a l'espera que es resolgués la incidència.