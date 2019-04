El judici del procés es reprèn afrontant un Sant Jordi d'alt voltatge polític

Coincidint amb la diada de Sant Jordi, el Suprem ha programat per a demà una jornada d'alt voltatge polític en el judici a la cúpula del procés, amb la testifical, entre d'altres, del vicepresident català, Pere Aragonès, i dels consellers que van deixar el Govern dos mesos abans de l'1-O. Després d'una breu aturada en els festius de Setmana Santa, l'onzena setmana del judici al Suprem s'iniciarà per Sant Jordi amb una sessió en la qual sobresurten les testificals d'Aragonès i dels exconsellers Jordi Jané, Meritxell Ruiz i Jordi Baiget, a més de la de l'exdirector dels Mossos Albert Batlle.

Així, després que el tribunal hagi escoltat a les darreres sessions desenes de policies de l'1-O, el judici recuperarà aquesta setmana el pols polític, amb la compareixença d'exconsellers i dels primers representants polítics convocats a instàncies de les defenses. El republicà Aragonès, que actualment ocupa la vicepresidència i la conselleria d'Economia que va deixar vacant Oriol Junqueras, testificarà en qualitat de secretari d'Economia durant l'1-O.

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va descartar al novembre passat investigar Aragonès, després que la Fiscalia Superior de Catalunya afirmés que no veia prou indicis per imputar-lo per l'organització de l'1-O, com havia plantejat el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona.

El Suprem també escoltarà per Sant Jordi l'exconseller d'Interior Jordi Jané i l'extitular d'Ensenyament Meritxell Ruiz, que van abandonar el Govern de Carles Puigdemont el 14 de juliol del 2017, a poc més de dos mesos i mig de l'1-O. Jané, que sempre va defensar que els Mossos d'Esquadra havien de complir i fer complir la llei, va ser substituït per Joaquim Forn, que s'enfronta a una petició de 16 anys per rebel·lió.

Ruiz, que havia substituït a la conselleria Irene Rigau -inhabilitada pel 9-N -, va ser rellevada per Clara Ponsatí, actualment fugida de la justícia espanyola a Escòcia. També va abandonar el Govern el 14 de juliol Neus Munté, que ja va comparèixer al Suprem el passat 5 de març, quan va testificar que «l'únic escenari» que intuïa «era una desobediència» com la de la consulta del 9-N, perquè l'executiu de Puigdemont no apostava «en cap cas» per la via unilateral.

El Tribunal Suprem també escoltarà avui l'exconseller d'Empresa i Coneixement Jordi Baiget, que va ser destituït fulminantment per Puigdemont el 3 de juliol del 2017.