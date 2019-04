Mor una dona en ser atropellada després de baixar del cotxe a l'AP-7

Una dona va morir dissabte al vespre en ser atropellada a l'AP-7 a Avinyonet del Penedès. L'accident es va produir cap a dos quarts de deu al punt quilomètric 190, on la víctima, que havia baixat del seu cotxe, va ser atropellada per un altre turisme. Arran de l'accident, l'AP-7 va quedar tallada en sentit Barcelona. Per causes que encara s'estan investigant, una dona va sortir del vehicle i va ser atropellada per un altre turisme. Al mateix vehicle d'on va baixar la dona, que ocupava el lloc de copilot, hi anaven 3 persones més, que van resultar il·leses. El conductor de l'altre turisme també va resultar il·lès. La dona morta tenia 33 anys i era veïna de Sant Andreu de la Barca. Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i la Unitat de Suport Psicològic d'Emergències del SEM.