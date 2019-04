Aragonès demana al Suprem que l'eximeixi de declarar avui al judici

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va remetre un ecrit davant del Tribunal Suprem (TS) sol·licitant que l'eximeixi d'haver de declarar aquest dimarts al judici pel procés independentista, on està citadocomo testimoni de l'acusació popular exercida en nom de Vox. En el seu escrit, el vicepresident esgrimeix que manté el la condició de investigat per part del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona (que instrueix la causa per l'organització de l'1-o) i que, per tant, es acolliria al seu dret de no respondre a les preguntes. La qüestió és que, per la condició d'aforat d'Aragonés, el jutjat número 13 no li ha processat i s'ha inhibit a favor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que tampoc ha obert causa formal contra ell, per la qual cosa la seva situació processal actual és confusa.

Fonts del seu entorn sostenen, però, que el vicepresident continua «materialment investigat» per aquest jutjat, de manera que conclou que els més adequat seria no haver de declarar avui, una opció per la qual han optat altres investigats que han estat cridats com a testimonis al procés.