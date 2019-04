El Banc de Sèpsia del Vall d'Hebron necessita 400.000 euros per seguir fent investigació

El Banc de Sèpsia de l'hospital de la Vall d'Hebron, de Barcelona, un dels tres únics existents al món, necessita uns 400.000 euros per seguir recollint mostres de pacients i acabar les investigacions vinculades a aquest.

El doctor especialista en Medicina Intensiva Juan Carlos Ruiz i la investigadora del Servei de Microbiologia Anna Fàbrega van explicar, que treballen per aconseguir nous recursos per al banc de sèpsia.

Per fer-ho, s'han presentat a nou convocatòries nacionals i internacionals, entre totes dues del programa de la Unió Europea Horitzó 2020 per a projectes d'investigació i innovació. De fet, Ruiz, Fàbrega i el doctor Juanjo González, entre altres experts del Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus, ja havien rebut finançament europeu per desenvolupar el projecte RAIS. Aquest projecte, que s'ha quedat també a mitges per manca de finançament de moment, buscava desenvolupar un dispositiu per al diagnòstic ràpid de la sèpsia mitjançant la detecció de biomarcadors.

Actualment, el diagnòstic microbiològic de la sèpsia, que inclou la identificació del microorganisme i l'estudi de la seva sensibilitat antibiòtica, pot tardar entre 24 i 72 hores, un període de temps durant el qual el pacient rep un tractament antibiòtic que no es pot ajustar adequadament fins a tenir els resultats del diagnòstic, ha indicat el doctor González. L'objectiu del RAIS era desenvolupar un sistema que permetés un diagnòstic en trenta minuts, ja que el retard en el tractament adequat al pacient «s'associa a un increment de la morbi-mortalitat», va dir aquest expert. Això no obstant, i malgrat la falta de recursos per al Banc, hi ha actualment quatre investigacions vinculades a aquest i a les mostres que guarda, una d'elles amb un grup d'investigació italià i una altra amb una empresa alemanya.



Mil mostres de pacients

El banc de sèpsia de Vall d'Hebron conserva actualment unes 1.100 mostres de pacients afectats per aquesta malaltia, que inclouen sèrum, plasma i sang, altres 180 de voluntaris sans que serveixen de control per a les investigacions en marxa i 160 més de persones que han presentat una síndrome de resposta inflamatòria sistèmica d'origen no infecciós. Dues-centes noranta mostres més s'han obtingut de pacients entre 24 i 48 hores abans que haguessin desenvolupat la sèpsia, una malaltia que afecta unes 25.000 persones l'any a Catalunya, i que causa unes 4.000 morts (unes 17.000 a tot Espanya).

Ruiz va indicar que l'objectiu del Banc de Sèpsia és servir com a base per a l'elaboració d'estudis científics per millorar el diagnòstic i el tractament d'aquesta patologia. «És una eina molt útil, ja que comptem amb múltiples mostres preservades, informació clínica i el consentiment del comitè ètic d'investigació clínica».