Barcelona proposa rutes «a ulls clucs» per alertar del soroll ambiental

L'Ajuntament de Barcelona celebra a partir d'avui la Setmana Sense Soroll i proposa, entre altres activitats, una «ruta a ulls clucs» pels barris Gòtic i de Navas per conscienciar sobre la contaminació acústica, però també per donar a conèixer el patrimoni sonor de la ciutat. El consistori va explicar ahir que l'activitat, que denominen «Els batecs dels barris», consisteix en uns itineraris guiats amb els ulls tapats per aquests dos barris de la ciutat perquè els participants puguin advertir tant el soroll que contamina acústicament l'ambient com el so de campanes, fonts o ocells característic d'algunes zones.

El dia 27, l'Ajuntament ja organitzat també un «vermut sonor» a la Fàbrica del Sol, un equipament municipal referent en sostebibilitat, on experts i ciutadans podran debatre sobre el problema cada vegada més apressant de la contaminació acústica a les ciutats. De forma paral·lela a les activitats lúdiques, el consistori ha organitzat una campanya per sensibilitzar propietaris de motos i ciclomotors sobre el soroll que generen aquests vehicles i perquè adoptin les mesures per evitar-ho.

Per fer-ho, del 24 d'abril al 3 de maig els qui ho desitgin podran comprovar si el soroll que fan els seus vehicles de dues rodes està dins allò tolerable a quatre estacions de control que s'instal·laran al passeig Maragall.