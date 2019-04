El cap de mediació de Mossos defensa que Sànchez i Cuixart van col·laborar per desconvocar el 20-S

El cap de mediació de Mossos en el moment dels fets (número 2481) ha defensat que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van col·laborar "en tot el que podien" per desconvocar la manifestació davant d'Economia el 20-S a partir de les quarts d'onze de la nit. "Els que convoquen concentracions tenen ascendent relativa sobre els convocats i no se'ls pot obeir de manera disciplinada sempre", ha justificat, afegint que hi havia gran "càrrega emocional" aquells dies entre els ciutadans. L'intendent va arribar passades les deu de la nit a Economia i ha descrit que hi havia una concentració "extraordinària". No és fins a dos quarts de dotze que sap que la diligència ha acabat i ell mateix ofereix -per ordre de Trapero- que es tregui la secretària d'allà. "Ella volia sortir de la manera més ràpida", ha dit. Ara bé, ha defensat que un passadís de voluntaris amb agents d'ordre públic i escortes era "totalment viable" però que la sortida pel teatre Coliseum era "immediata". Ell mateix va ajudar Montserrat del Toro a saltar el mur "de metre o metre i mig" per accedir al teatre.