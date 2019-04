Jordi Cuixart anuncia que espera el seu segon fill amb Txell Bonet

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en presó provisional per la causa del procés sobiranista i que actualment està sent jutjat pel Tribunal Suprem per presumpta rebel·lió, ha anunciat aquest dimarts que espera un segon fill amb la periodista Txell Bonet.



En un apunt al seu compte de Twitter, Cuixart ha expressat: "Cap presó ni repressió aturarà les ganes de seguir construint la nostra família, i amb la meva companya no renunciem a creure en la bellesa de la vida".



"És per això que els dos som molt feliços amb l'arribada aquest setembre d'un nou fill, que ens omple d'esperança i il·lusió", ha afirmat.





Cap presó ni repressió aturarà les ganes de seguir construint la nostra família, i amb la meva companya no renunciem a creure en la bellesa de la vida. És per això que els dos som molt feliços amb l'arribada aquest setembre d'un nou fill, que ens omple d'esperança i il·lusió. pic.twitter.com/2K2QUREI5K — Jordi Cuixart (@jcuixart) 23 de abril de 2019

La parella ja té un fill de dos anys, que tenia sis mesos quanva ingressar a la presó preventiva per ordre de l'Audiència Nacional, el 16 d'octubre de 2017.s'enfronta a una petició de condemna de 17 anys de presó de la Fiscalia per un presumpte delicte de rebel·lió per impulsar el procés sobiranista.