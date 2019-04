El llautó i la doble vara de mesurar

Avui torna el macrojudici. Serà l'11a setmana. Des de la primera d'abril que les acusacions van haver d'entomar les contradiccions entre el que declarà Pérez de los Cobos, coordinador de tres cossos policials l'1-O (CNP, GC i ME) i els responsables dels ME, que asseguraven que el coordinador beneí un «dispositiu conjunt». De los Cobos admeté que fou així fins al matí de l'1-O, davant de la passivitat dels ME enfront de la violència ciutadana. Amb el pas dels dies, alguns membres de les FCSE deixaren palès que anaren per ells dies abans de l'1-O. I, prova fatal, després de l'1-O la magistrada del TSJC es queixà de manca de coordinació i desobediència: havia ordenat no alterar «la convivència ciutadana». Per postres, el 27-III Gerhard von Gründberg, diputat alemany de l'SPD, expert en processos electorals i testimoni presencial de l'1-O, desmuntà les tesis de la violència de la ciutadania. A la tarda Helena Catt deixà clar que no era cap observadora internacional sinó cap de l'equip d'investigadors internacionals sobre les relacions de Catalunya amb Espanya des del juliol anterior. Per això facturà despeses i les cobrà, sota el 155, amb Economia intervinguda per Montoro. La malversació no sortia. La senyora tenia taules. Ella no coordinà l'equip des del principi sinó sols a partir del 4-IX. Marchena deixà que s'expliqués, però s'agafà al fet que el dia 1-O no fos testimoni directe per no tolerar que Salellas li preguntés pel comportament de la ciutadania o de la policia l'1-O. Només hauria faltat que aparegués de nou el pacifisme dels votants esgrimit per Gründberg al matí! La dona prou va recollir en el seu informe que es van presenciar «nombroses violacions de drets civils i humans», però Marchena evità que ho expliqués. Un altre canvi de criteri. A la vigília, a Baena, se li havia pogut demanar sobre tota mena de fets i investigacions, encara que no les dugués a terme ell directament, sinó el personal que ell coordinava. Marchena ensenyava el llautó. La setmana passada el va tornar a ensenyar quan va tallar les preguntes dels advocats sobre el col·legi de les filles de Puigdemont i el centre on Enric Sirvent va patir un atac de cor a causa d'una coça als testicles d'un agent.