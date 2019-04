Torra torna a demanar la implicació de la comunitat internacional per resoldre el conflicte democràticament

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha aprofitat la diada de Sant Jordi per tornar a demanar la implicació de la comunitat internacional i d'Europa per resoldre el conflicte per la via democràtica. En el seu primer discurs com a president amb motiu d'aquesta diada, Torra s'ha dirigit en anglès per defensar que la democràcia "no pot tolerar que la veu de la gent sigui silenciada amb violència" i ha afegit que "la resolució d'un problema polític és una oportunitat per a la democràcia d'arreu del món". Amb un ram de roses grogues darrere seu, el president de la Generalitat ha reclamat la llibertat de "presos i exiliats" i ha finalitzat el seu discurs fent una crida a renovar "amb més força encara" la lluita "pel retorn i la victòria de la llibertat".





Sant Jordi, reivindicació de la llengua

Torra ha aprofitat el ressò de la diada de Sant Jordi per fer una nova crida a l'exterior davant els "moments difícils" que viuen els catalans. El president de la Generalitat ha pronunciat en anglès la part més política del discurs institucional i ha recordat que alguns dels membres de l'anterior govern són a la presó o a "l'exili" per la "repressió" del Regne d'Espanya després de donar la veu als ciutadans perquè decidissin el futur polític de Catalunya."Una vegada més demanem la implicació d'Europa i de la comunitat internacional per resoldre aquest conflicte per la via democràtica. Els judicis polítics no poden ser tolerats. Una democràcia no pot tolerar que la veu del poble sigui silenciada amb violència i amenaces", ha afirmat.El president català ha fet un paral·lelisme entre Sant Jordi, el patró de Catalunya, i la situació del país assegurant que el "cavaller valent i generós encarna l'esperit d'un poble que s'ha batut ja amb molts dracs i que mai no s'ha deixat vèncer".Torra ha definit la diada de Sant Jordi com un "clam a favor de la riquesa i la diversitat cultural, de l'expressió lliure, de la literatura, de l'amor i de la solidaritat". "Una expressió de civisme de primera categoria", segons ha afegit. I també ha volgut reivindicar una jornada "de reivindicació de la llengua" tot recordant que el català ha estat perseguit i prohibit al llarg dels segles i ha alertat que encara avui té "adversaris, lleis i institucions que la voldrien fer desaparèixer".Els dos símbols de la diada de Sant Jordi, la rosa i el llibre, són per a Torra "la síntesi d'una manera d'entendre els valors de la vida i la comunitat que defineixen els catalans". "L'estimació, la bellesa, la vida que floreix, per una banda, i el relat, la llengua i la paraula que comunica, per una altra. Rosa i llibre com a definició d'un poble que ha viscut, com tots els pobles de la terra, moments de plenitud i moments de dificultat", ha afegit.Per cloure el seu discurs, Torra ha citat Joan Maragall i Josep Puig i Cadafalch per cridar a renovar "amb més força encara" la lluita "pel retorn i la victòria de la llibertat".